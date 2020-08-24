Спасатели освободили липчанку, застрявшую между входных дверей

На прошлой неделе спасатели управления по делам ГО и ЧС 5 раз выезжали к упавшим и аварийным деревьям. В четверг, 20 августа, на улице Циолковского на автомобиль упал большой сук. В субботу, 22 августа над дорогой по улице Пожарского нависло дерево.

Липецкие спасатели 5 раз выезжали к упавшим и аварийным деревьям Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Как сообщили в пресс-службе управления, 14 раз спасателям пришлось вскрывать двери в квартиры липчан. В 4 случаях, чтобы врачи смогли попасть к одиноким больным людям. Дважды взаперти оказывались дети. 9-летний мальчик не смог открыть замок. А 2-летний малыш закрылся в квартире.

В этот понедельник, 24 августа, вызов поступил с улицы Толстого. Там между двух входных дверей застряла женщина. Он захлопнула первую дверь, а вторую открыть не смогла. Ее крики услышала соседка, которая и позвонила по номеру "112". Спасатели освободили несчастную.