Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 15 - без воды

Во вторник, 25 августа, в Липецке отключат электроэнергию. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители переулка Больничный, Челюскинцев, Ушинского,12. На это же время свет погаснет в частном секторе: улицы Гранитная, 2-я Гранитная, Железнодорожная, Кротевича, Чайковского, Щорса, проезд Лузана, Шишкина.

С 9 утра до 4 часов вечера электроэнергию отключат по адресам: проспект Мира, 26, 30; Осипенко, 2-6, 9. А с 9 утра до 7 часов вечера без света останутся липчане, проживающие в домах №25/1-25/3 по улице Космонавтов.

В этот же день в некоторых домах отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе: улицы Депутатская, Володарского, Крымская, Воровского, Чкалова, Верещагина, Джамбула, переулок Вишневый, Верхний.

С 10 утра до 5 часов вечера без воды останутся жители улиц Осипенко, 2, 4-9, 8а. Воду подвезут к дому №6. А с 9.30 до 5 часов вечера воду отключат по адресам: улица Горького, 16; 18; Неделина, строение 1, 16, 18, 14, 14а, 20; площадь Торговая, 2, 4; площадь Коммунальная, 14; улица Октябрьская, 74.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", липчане смогут набрать воды у дома №14 по улице Коммунальная. Более подробная информация об отключениях по телефонам - 175 и 236-175.