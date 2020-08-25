Липчане пробежались по Кудыкиной горе

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В течение двух дней на территории парка чудес проходило увлекательное спортивное событие. Примечательно, что в рамках масштабного фестиваля бега весело провели время не только любители марафонов. Для участников и гостей мероприятия было организовано более 30 спортивных мастер-классов и 10 тематических зон, интерактивы и фудкорт, а также шоу на главной сцене с участием звёзд и местных творческих коллективов.

- Бег становится всё популярнее, причем, речь не только об утренних пробежках, но и о серьезных забегах на длинные дистанции, - уверена Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке. - Все больше людей на планете выбирают именно этот вид спорта для поддержки своего здоровья. Прошедший марафон – большой вызов для фанатов бега. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с радостью поддерживает столь полезное для региона событие.