Под Липецком злодей выращивал в сарае коноплю

Под Липецком полицейские обнаружили сарай с коноплей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

До полицейских дошла информация, что в Липецком районе выращивают коноплю и незаконно хранят наркотики. В минувшие выходные оперативники отправились в село Боринское. Там у одного из жителей в помещении придворовой постройки они обнаружили насаждения конопли. С виду это был самый обычный сарай. Но внутри - производство наркотического зелья, с самодельной системой искусственного полива и инфракрасным освещением.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков. Полицейским предстоит выяснить, для каких целей злолдей выращивал "урожай". Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Напомним, что за подобное преступление грозит серьезное наказание - лишение свободы.