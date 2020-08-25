В Липецке пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

В Липецке несколько недель назад пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 60-летнего мужчину. Кузякин Северьян Анатольевич пропал в областном центре несколько недель назад. С 13 августа о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", липчанин может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

К сожалению, волонтерам неизвестно, в чем был одет мужчина.

Просьба ко всем, кто видел Северьяна Кузякина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры. Или позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.