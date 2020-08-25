Под Липецком горят деревянные дома

Под Липецком вспыхнули деревянные дома Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот вторник, 25 августа, в Липецкой области произошел пожар. В Грязях на улице Транспортная загорелись два деревянных дома. Огонь также охватил надворную постройку, стоящую рядом.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия выдвинулись 5 пожарных отделений, а также поливомоечная машина. Когда спасатели прибыли на место, здания горели открытым пламенем.

Под Липецком вспыхнули деревянные дома Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В настоящее время пожарные борются с огнем. В региональном МЧС просят липчан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что речь идет не только о сохранности вещей, но и о здоровье и жизни людей. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".