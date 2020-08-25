К 1 ноября в Липецке прививку от гриппа хотят сделать 75% работников

В мэрии Липецка обсудили меры профилактики гриппа на предприятиях в эпидсезоне 2020-2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 25 августа, в администрации Липецка обсудили меры профилактики гриппа на предприятиях в эпидсезоне 2020-2021. На совещание пригласили около 50 представителей малого и среднего бизнеса.

По словам начальника отдела эпидемиологического наздора регионального Роспотребнадзора Ирина Ходякова сообщила, что в области наблюдается прирост заболеваемости ОРВИ, внебольничных пневмоний. В последний 2 недели - на 12-15%. Случаев гриппа пока не зарегистрировано. Все это - на фоне неблогополучной ситуации из-за коронавируса.

По данным пресс-службы мэрии, в последнее время к ИВЛ все чаще подключают липчан в возрасте около 50 лет. И хотя в 45% случаев COVID-19 протекает бессимптомно, у остальных болезнь протекает в различной степени тяжести.

Липецких работодателей призывают прививать сотрудников против гриппа и ОРВИ. Для этого нужно либо заключить договор с медорганизацией, которая получит вакцину в аптеке и сделает прививку. Либо руководители предприятий могут сами закупить препарат. Но делать прививки может только медик.

Перед работодателями ставят задачу - к 1 ноября вакцинировать до 75% работников.