В среду в Липецке отключат воду и свет

В среду, 26 августа, в некоторых домах Липецка отключат свет и холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Космонавтов 50, 52, 48/2; Титова 11,13,15; Зеленая, Украинская, Партизанская, Спортивная, Ильича.

С 10 утра до 5 часов вечера воды не будет по адресам: улица Северный Рудник, 27, ст.30, 2 ,8 ,12, 18; Кузьминская, 1а-5а ,6б, 26а. А также в частном секторе: улицы Северный Рудник, Кузьминская. Воду подвезут к дому №6б по улице Кузьминская.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе села Сселки: улицы Сокольская; Кирова; Ракитная; Комарова. Также холодну воду отключат по адресам: проезд Строителей, 4, 6, 6/1 ,8 ,16, 18, 12, 14а, 14; Студенческий городок, 14, 16а ,11а; Водопьянова, 12 ,14 ,16 ,18.

Воды можно будет набрать у дома №14 по проезд Строителей.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.