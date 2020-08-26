Сотрудница турагентства похитила у клиентов более 1 млн рублей в Липецке

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней жительницы Грязинского района. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере – ч.4 ст.159 УК РФ. Наказание по данной статье – лишение свободы до 10 лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, женщина была заместителем директора турфирмы. С марта по декабрь 2019 года она крала деньги клиентов. Заключала договоры по продаже путевок, брала полную предоплату. Даже отправляла на электронную почту клиентов фиктивные документы о бронировании отелей. Только туристы так и остались дома – обещанных туров они не получили.

От рук мошенницы пострадали 48 человек. Всего она похитила более 1 млн рублей. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд.