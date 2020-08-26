Липчане тащат с проспекта Победы песок, плитку и трубы

Липчан просят не воровать со стройплощадок на проспекте Победы и улице Баумана Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжается реконструкция проспекта Победы и улицы Баумана. Работы дорожникам добавляют безответственные липчане. Как сообщили в пресс-службе мэрии, не все понимают, что эти участки лучше обходить, а не кататься по ним на велосипедах или гулять. И взрослые, и дети подходят прямо к технике, не боясь получить травму. Кстати, если несовершеннолетний находится на стройплощадке во время работ, его родителей могут привлечь к административной ответственности. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Но не только пешеходы мешают работе. Недавно дорожникам пришлось перекладывать асфальт на проспекте Победы. Все из-за водителя, которые проехался по свежеуложенному полотну в районе Механизаторов.

Есть и такие, кто тащат со стройплощадок все, что увидят. На Баумана неизвестные вывезли кусок трубы. А на проспекте Победы мужчина снимал хомуты с лежащей световой опоры. Его поймали с поличным. Но чаще всего липчане вывозят плитку и песок. Некоторые не стесняются воровать даже днем.

В управлении строительства города просят жителей областного центра не вредить дорожникам.