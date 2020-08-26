Под Липецком «Пежо» вылетел в кювет и перевернулся: автоледи в больнице

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 798 нарушений Правил дорожного движения. По данным регионального УГИБДД, 10 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 64 человека проигнорировали ремни безопасности. 1 412 раз автомобилисты превысили скорость. Произошло 29 аварий, в которых, к счастью, обошлось без пострадавших.

В минувший вторник, 25 августа, на улице Первомайская в Липецке 48-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» врезалась в «ВАЗ-21043». Автоледи госпитализировали.

В тот же день в селе Борисовка Добровского района столкнулись «ВАЗ-21140» и автомобиль «Богдан-211040». 26-летнего водителя второй машины доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили. По предварительным данным, виноват водитель «ВАЗа».

Еще одно ДТП случилось в Долгоруковском районе на автодороге «Большая Боевка – примыкание к дороге Стебаево-Задонск-Долгоруково». Там вылетел в кювет и перевернулся «Пежо-307». Водителя – 52-летнюю женщину, госпитализировали.