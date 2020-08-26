Злодеев, укравших с предприятия под Липецком трубы, снял квадрокоптер

Квадрокоптер снял воров, укравших трубы с предприятия под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 25 августа, в отдел полиции Липецкого района обратился мужчина. Он оказался начальником службы безопасности предприятия, что находится в районе Введенского сельсовета. В заявлении он указал, что кто-то проник на территорию фирмы и украл 80 м трубопровода. Мужчина добавил, что предприятие облетал квадрокоптер. И по камерам сотрудник увидел постороннюю технику и людей, которые грузили в машину трубы со склада.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска по горячим следами установили личности подозреваемых. Правоохранители задержали неработающих 26-летнего липчанина, 34-летнего жителя Чаплыгинского района и 29-летнего мужчину из Добринского района.

Похищенное у них изъяли. А также возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Предполагаемым преступникам грозит до 5 лет лишения свободы.