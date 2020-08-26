Водитель, протаранивший 3 машины во дворе Липецка, отказался от медосвидетельствования

В минувший вторник, 25 августа, во дворе на улице Московская в Липецке иномарка протаранила 3 автомобиля. За рулем разбушевавшейся «Шкоды Йети» оказался 35-летний уроженец Добринского района. В настоящее время он проживает в Липецке, но не в том районе, где произошло ДТП.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального УМВД России, пострадали автомобили «Шевроле Нива», «Шевроле Ланос» и «Мицубиси Лансер». Виновник аварии не объяснил, что именно произошло. Но от медосвидетельствования мужчина отказался.

В отношении него составили административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Липчанину грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Наказание назначит суд.