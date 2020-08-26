В больнице скончался пострадавший при взрыве газа в жилом доме под Липецком

В больнице Липецка скончался мужчина, пострадавший во время взрыва газа в селе Тербуны. Об этом стало известно в эту среду, 26 августа. Напомним, происшествие случилось 18 августа. После хлопка газа в жилом доме на 8 квартир обрушилась часть стены. Предварительная причина взрыва - бытовая утечка газа в настенном отопительном котле.

Одного из жителей госпитализировали с термическими ожогами. Спасти мужчину не удалось. В настоящий момент в следственном управлении СК РФ области решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Проводится комплекс следственных действий, - сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального СКР. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о квалификации в рамках Уголовного кодекса РФ.

Проверку также проводит прокуратура Тербунского района.