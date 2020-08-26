Под Липецком вспыхнул грузовик: огонь перекинулся на сухую траву

В эту среду, 26 августа, в Липецкой области случился пожар. В Грязинском районе на автодороге «Липецк-Усмань» близ поворота на Фащевку загорелся грузовик. На место происшествия прибыли пожарные.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, у автомобиля вспыхнула кабина. Пламя с машины перекинулось на сухую траву. Сгорело около 300 кв.м. растительности.

Пожарные локализовали распространение огня. Грузовик также потушили. В настоящий момент спасатели продолжают работу. Они проливают местные очаги возгорания, ликвидируют последствия пожара. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.