Реальные денежные доходы липчан в 1 полугодии уменьшились на 3,9%

Денежные доходы и расходы липчан упали Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкстат опубликовал информацию о доходах и расходах жителей Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе органа Федеральной службы, доходы липчан в 1 полугодии 2020 года уменьшились на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Они составили 203 433 млн. В расчете на душу населения это 29 758 рублей - снизились на 0,8%.

Кстати, реальные доходы жителей региона уменьшились на 3,9%. Речь идет о деньгах, которые остаются у липчан с учетом инфляции после выплат всех налогов и платежей.

То же самое произошло с расходами. Липчане потратили денег на 5,5% меньше, чем в прошлом году. А именно 164 237 млн рублей. В пересчет на 1 человека это 24 024 рубля в месяц.

Больше всего денег липчане тратили на покупку товаров и оплату услуг - 80,7% всех доходов. Кстати, доля потребительских расходов уменьшилась на 3,7% относительно 1 полугодия 2019 года.