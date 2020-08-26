В четверг 5 улиц Липецка останутся без света, 13 - без воды

В четверг, 27 августа, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Ботаническая, Чкалова, Кирова, Комсомольская, проезд Боевой.

В тот же день с 10 утра до 5 часов вечера воду отключат по адресам: улица Плеханова, 3; площадь Плеханова, 1а, 1б; улица Зегеля, 13, 13а; Студеновская, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 39а, 39б; Елецкая, 10а, 10, 10/2, 8а, 63; 9 Января, 1а, 7, 7/1. А также в частном секторе: улица 9 Января, Елецкая, Карьерная, А. Павлова, Лескова.

Воду подвезут к дому №1а по площади Плеханова и №8а по Елецкой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у липчан, проживающих по улице Осипенко, 12-14, 16, 17, 19, 21, 10 ,10/1, 22/5 ,22/6 и Суворова, 16. Воды горожане смогут набрать у дома №1б по улице Суворова.

Более подробная информация об отключениях по телефонам - 175 и 236-175.