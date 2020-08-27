На трассе под Липецком столкнулись 2 грузовика и легковушка

Под Липецком столкнулись 2 грузовика и легковой автомобиль Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую среду, 26 августа, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. В Становлянском районе на 344 км трассы М-4 "Дон" в направлении Воронежа столкнулись 2 грузовика и легковушка. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о случившемся поступило спасателям около 4 часов дня.

Пожарные выехали на указанный участок. Они обеспечили пожарную безопасность. К счастью, в аварии никто не пострадал. В региональном ГУ МЧС просят липчан соблюдать правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и здоровье, а также жизни ваших родных и других участников движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.