В Липецке и области проверили таксистов: выявили 41 нарушение

На днях автоинспекторы проверили таксистов в Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мероприятие провели 25 августа, чтобы выявить нарушения Правил дорожного движения, проверить безопасность пассажирских перевозок.

Инспекторы ГИБДД осмотрели 115 автомобилей такси. И выявили 41 нарушение. На 2 машины незаконно нанесли цветографические схемы такси. Еще 3 автомобиля ездили без страхового полиса. В 5 машинах обнаружили технические неисправности. Некоторые водители изменили конструкцию транспорта без согласования с ГИБДД.

В отношении таксистов составили 17 административных протоколов за неиспользование ремней безопасности. Еще 2 - не пропустили пешеходов. Один из водителей сел за руль без документов.

Подобные профилактические мероприятия в регионе продолжатся.