Под Липецком велосипедист врезался в "Киа"

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 078 нарушений Правил дорожного движения. Так, 9 водителей сели пьяными за руль. 37 человек не пристегнулись. 1 714 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 35 аварий,в которых никто не пострадал.

Накануне, 26 августа, в селе Долгоруково 51-летний велосипедист, двигаясь во встречном направлении, столкнулся с "Киа Рио". ДТП случилось на кольце в районе улиц Ленина и Советская. Велосипедист с повреждениями обратился в больницу. Там ему оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Липчан просят соблюдать правила дорожного движения. Велосипедистов - быть внимательными, а водителей машин проявлять осторожность, если рядом двухколесный транспорт.