В Липецке опровергли слухи об онлайн-обучении школьников с 20 сентября

Совсем немного остается до 1 сентября. И липецкие родители переживают, как сложится новый учебный год из-за ситуации с коронавирусом. Жители региона опасаются, что школьников вновь переведут на дистанционное обучение. Среди родителей ходят слухи, что это произойдет 20 сентября.

- Данная информация в своей основе не содержит никаких документальных подтверждений, - написала в своем инстаграм председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова. - С 1 сентября дети придут в школы и будут получать образование в традиционной, классической форме.

По ее словам, органы управления образования, начиная с Минпросвещения России и заканчивая департаментом образования, не планируют вводить дистанционное обучение. А липецкие педагоги с нетерпением ждут встречи со своими учениками. В реальной жизни, а не онлайн.