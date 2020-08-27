Под Липецком Стагдок больше не будет шуметь по ночам

Под Липецком в работе Стагдока произошли изменения Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

С 1 сентября компания Стагдок перестанет работать ночью. Шума от работающей техники в темное время суток больше не будет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, компания внесла ряд изменений в процесс добычи, чтобы снизить шум. Так, по границе жилой зоны высадили защитную лесополосу площадью 8,5 га. Изменили график взрывных работ, а также механизм взрывания. Они будут проводиться только 3 раза в неделю. Работы прекратили в восточной части карьера - еще на 200 м отступив от населенных пунктов.

Также на участке начали мониторинг акустического и сейсмического воздействия. Замеры независимых лабораторий подтвердили снижение шума. Его уровень ниже установленного норматива.

Напомним, что на работу Стагдока в феврале пожаловались липчане. Местные жители возмутились, что границы карьера приближаются к их домам. И пожаловались на мощные взрывы, которых пугаются дети.