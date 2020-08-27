С 2021 года в Липецке станет меньше пивнушек

В этот четверг, 27 августа, в Липецком облсовете парламентарии одобрили изменения в Закон "О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области". В регионе введут дополнительные ограничения для пивнушек, расположенных в жилых многоквартирных домах или прилегающих к ним территориях.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, продавать алкоголь смогут только заведения с залом обслуживания не менее 50 кв.м. Дело в том, что многие "наливайки", закусочные и другие подобные заведения поставили у себя по несколько столов, из-за чего получили статус объектов общепита. На таких "псевдообщепитов" постоянно жалуются жители домов.

- Поэтому главная цель принятого закона – обеспечение общественного правопорядка и защита прав наших жителей на тишину, отдых и покой в местах их проживания, - сообщил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Ограничения начнут действовать с 1 января 2021 года.