Средняя зарплата в Липецке и области чуть больше 35 тыс. рублей

В Липецкстате рассказали, кто больше всех зарабатывает в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

По данным Липецкстата, средняя зарплата в Липецкой области за январь-июно 2020 года составила 35 467 рублей. Это на 5,1% больше, чем за тот же период 2019 года. Реальная зарплата с учетом индекса потребительских цен выросла на 2,2%. Но понизилась на 0,3% в июне.

Среди работников предприятий и организаций больше всех зарабатывают металлурги, люди занятые в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, табака, химических продуктов и веществ, бумажных изделий, пищевых продуктов, электрического оборудования, газообразного топлива, резиновых и пластмассовых изделий, лекарств, добыче полезных ископаемых. А также финансисты, ученые, специалисты в сфере информации и связи. Они получили в первом полугодии в 1,9-1,1 раза больше средней зарплаты по области.

Меньше всех получают работники производства мебели, кожи, текстильных изделий, общепита, административной деятельности. Их зарплата равна 34 до 66% от среднеобластного уровня.

Работники сельского хозяйства получили 98% от средней. Среднемесячная зарплата учителей - 84% от средней по региону. Врачей и работников соцуслуг - 93%.