В пятницу 9 улиц Липецка останутся без света, 10 - без холодной воды

В пятницу, 28 августа, некоторые липчане останутся без воды и электроэнергии. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера свет отключат в частном секторе по улицам Ватутина, 1-й и 2-й Театральный переулок, 1-й и 2-й Лесной переулок, 1-й и 2-й Моторный переулок, 1-й и 2-й Садовый переулок, улица Зеленая. А также на проспекте Победы 116, 118, 120, 128; проспекте 60 лет СССР 3, 5, 7, 9, 9а; Осипенко, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители частного сектора: улица Индустриальная; 2-я Индустриальная; Зоологическая; Полярная; Садовая; Смоленская; Сенная; Будённого; Сырская. Воду подвезут к дому №1 по улице Полярная.

Также краны пересохнут по адресам: Поперечный проезд, владение 4, 25, 25/1, 25/2, 27а, 4а. Липчане смогут набрать воды у дома №4 по Поперечному проезду. Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.