В пятницу в Липецке дожди, местами грозы и до +24 градусов

В пятницу в Липецке будет дождливо Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 28 августа, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха составит 10-15 градусов выше ноля.

В светлое время суток столбик термометра поднимется до +24 градусов. Синоптики прогнозируют дождливый день. Местами даже грозы. Ветер того же направления усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт.ст.

В субботу, 29 августа, дождей станет меньше. Ночью около 15 градусов выше ноля. Днем в Липецке прогреется до +21 градуса. Переменная облачность. Во второй половине дня возможны небольшие осадки. Ветер западный с переходом на северо-западный 11-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.