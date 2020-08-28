Школа на Манеже в Липецке откроется 1 сентября

В Липецке наконец-то достроили школу на Манеже Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Школа на Манеже в Липецке распахнет свои двери 1 сентября. Местные жители долго ждали это событие. Напомним, стройка стартовала еще в 2017 году. Но каждый раз открытие учебного заведения откладывалось. В итоге, сменив подрядчика, школу наконец-то сдали.

- Остались финальные штрихи, - написала мэр города Евгения Уваркина в своем инстаграм. – Нужно навести порядок рядом с учреждением. Вывести специалистов, привлечь технику, и, конечно, позвать на помощь местных жителей. Некоторых родителей я уже видела в школе, они как раз пришли помогать. Значит, они осознают, что это их школа.

Внутри здания все готово. Расставлена мебель, кабинеты оснастили всем необходимым. А бассейн наполнили водой.