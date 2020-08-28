Под Липецком "ВАЗ" выехал на встречку и врезался в легковушку: пострадали трое

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 2 135 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы УГИБДД, 16 водителей оказались пьяны. 46 человек не стали пристегиваться. Еще 1 803 автомобилиста превысили скорость.

В минувший четверг, 27 августа, на улице Баумана в Липецке «ВАЗ-2112» врезался в «Митсубиси» и «ВАЗ-2115». В ДТП пострадали 81-летняя пассажирка «двенадцатой», 31-летняя женщина и две несовершеннолетние девочки 4-х и 9-ти лет из «Митсубиси». Всех их доставили в больницу. Там медики оказали им помощь и отпустили.

В Данковском районе на автодороге «Липецк-Данков» вылетел в кювет «Митсубиси Лансер». Иномарка перевернулась. 35-летнего водителя и его 47-летнего пассажира госпитализировали.

На той же трассе только в Лебедянском районе столкнулись «Дэу Нексия» и «КАМАЗ». С различными травмами госпитализировали 84-летний пассажир легковушки. По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулем иномарки не предоставила преимущество в движении «КАМАЗу», который ехал по главной дороге.

В Добровском районе на автодороге «Липецк-Чаплыгин» «ВАЗ-211440» выехал на встречку и врезался в «ВАЗ-2105». В аварии пострадали оба водителя – 54-лет и 63 лет, а также 60-летняя пассажирка «пятерки». Всех их госпитализировали.