Под Липецком женщина нашла телефон, с которого перевела себе 20000 рублей

В отдел полиции Чаплыгинского района обратилась 67-летняя местная жительница. В своем заявлении женщина написала, что ее обокрали. С банковского счета женщины пропали 20 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. Они задержали подозреваемую – 30-летнюю жительницу Чаплыгинского района. Женщина рассказала, что нашла сотовый телефон. Через приложение «Мобильный банк» она перевела себе чужие деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальное наказание по данной статье – до 6 лет лишения свободы.