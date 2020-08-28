Липчанка больше не входит в 5-ку самых богатейших женщин России

Липчанки вошли в рейтинг "25 богатейших женщин России" Фото: архив КП

На сайте Forbes опубликовали рейтинг «25 богатейших женщин России-2020». Как и ранее, в него вновь вошли две липчанки – Ольга Белявцева и Светлана Борцова. Но если в предыдущие годы их состояние увеличилось, то в 2020 году все сложилось несколько иначе.

50-летняя Ольга Белявцева ушла с 5 на 6 место. Ее состояние оценивается в 500 млн. долларов. Такая же сумма озвучивалась в 2018 году. В 2019 году липчанка заработала 550 млн. долларов.

Светлана Борцова заняла 20 строчку рейтинга с состоянием в 250 млн. долларов. В прошлом году она держалась на 19 позиции с аналогичным доходом. А в 2018 году – 18 место, обладая 260 млн. долларов.

Напомним, Ольга Белявцева была акционером концерна «Лебедянский». В 2008 году компанию выкупил PepsiСo за 1,36 млрд. долларов. У Белявцевой осталась доля в компании «Прогресс».

Светлана Борцова – акционер «Прогресс Капитал». Акции ей достались по наследству от мужа Юлия Борцова, умершего в 2010 году.