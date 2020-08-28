МЧС предупреждает липчан о грозе и сильном ветре

На Липецкую область надвигается непогода. Об этом в эту пятницу, 28 августа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. В ближайшие 2-4 часа в регионе ожидается гроза. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15 м/с.

Напомним, что во время грозы лучше отключить все электроприборы в доме. Не стоит пользоваться телефоном, стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов. Остерегайтесь сквозняков. Они могут привлечь шаровую молнию. При встрече с ней следует сохранять спокойствие, прекратить двигаться.

На улице не нужно прятаться от грозы под деревьями. От них следует удалиться на 30-40 метров. От водоема тоже лучше отойти подальше. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".