В Липецке спасатели около 1 км по щебенке несли мужчину, на которого напали осы

В Липецке на мужчину напали осы Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувший четверг, 27 августа, 48-летний мужчина отправился на рыбалку в Липецке. Он решил половить в районе железнодорожного перегона Чугун 1 – Чугун 2. Когда он обходил болотистые места, он случайно наступил на осиное гнездо. Разгневанные насекомые напали на несчастного.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС, из-за многочисленные покусов у мужчины начался отек дыхательных путей, развился анафилактический шок. Могло произойти страшное, если бы не женщина, пришедшая в безлюдное место собрать диких яблок. Она, увидев человека без сознания, вызвала скорую. Только карета проехать по бездорожью не смогла.

Медики попросили помочь спасателей. Они несли на носилках пострадавшего около 1 км по железнодорожному мосту. Пусть по щебенке не был простым. К тому же, липчанин весил за 100 кг. И ему поставилипереносную капельницу.

К счастью, все завершилось благополучно. Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.