Липчан напугала граната в районе Опытной станции

В эту пятницу, 28 августа, липчане возле пруда в районе Опытной станции обнаружили подозрительный предмет. Внешне он был похож на гранату. Местные жители сообщили о находке экстренным службам.

К указанному месту прибыли взрывотехники ОМОН регионального Управления Росгвардии. Они проверили предмет. Оказалось, что это учебно-имитационный муляж гранаты РГД-5. Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, в нем нет взрывчатых веществ. Опасности для окружающих граната не представляет.

Муляж передали полиции. Им предстоит разобраться, почему предмет оказался в районе Опытной. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с мобильных и стационарных телефонов.