Прокуратура нашла нарушения в жилом доме под Липецком, где взорвался газ

На прошлой неделе в Липецкой области в жилом доме взорвался газ. Это произошло в селе Тербуны, в одноэтажном доме на 8 квартир. Пострадал 31-летний мужчина. На этой неделе он скончался в больнице.

По факту взрыва бытового газа прокуратура области провела проверку. Установлено, что 2 квартиры в доме приватизированы. Остальные 6 - в пользовании у сирот по договору найма. Погибший также был сиротой. Он получил квартиру в 2015 году, а в 2019 приватизировал его.

За предоставление жилья в регионе отвечает учреждение "Эксплуатация жилищного фонда". Оно не только обязано обеспечивать квартирами детей-сирот, но и следить за имуществом, находящегося в государственной собственности. Но данные полномочия исполнялись ненадлежащим образом.

Квартиры неоднократно затапливало. На стенах - плесень. Гнилой деревянный пол. Проломы в нем. Но в актах проверок об этом нет ни слова. В том числе о состоянии газового оборудования. Никто не обследовал вентиляцию.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, фронтон дома начал разрушаться. Прогнулся газопровод по фасаду здания. Сместились перекрытия относительно несущих конструкций. Повредился теплоизоляционный материал на чердаке. Также проверяющие обнаружили сквозную трещину в стене между двумя квартирами.

Руководство учреждения не контролировало работу подчиненных, которые должны были осматривать помещения. Чтобы устранить все нарушения, в адрес гендиректора прокурор внес представление.