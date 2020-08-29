МЧС предупреждает: в Липецке и области ожидается 4 класс горимости лесов

Липчан предупреждают о высокой пожароопасности лесов Фото: Юлия КЛЮЕВА

С воскресенья, 30 августа, на большей части Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, может дойти до 4 класса горимости.

А все потому, что в области в ближайшие дни установится жаркая погода. На следующей неделе синоптики прогнозируют выше +30 градусов. Спасатели же напоминают липчанам о правилах пожарной безопасности. И просят не разводить костры в лесах, на берегах рек, на пустырях. Не бросать на землю или из машины непотушенные окурки. На природе не оставлять мусор, особенно бутылки или осколки стекла, а также воспламеняющиеся предметы, промасленные или пропитанные бензином тряпки.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".