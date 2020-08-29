Под Липецком пьяный мужчина вывихнул руку сотруднику Росгвардии

В отношении 27-летнего жителя Чаплыгинского района возбудили уголовное дело. Мужчину из Липецкой области обвиняют в совершении преступлений по ст.319 УК РФ "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей" и ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

По данным следствия, вечером 27 декабря 2019 года обвиняемый коротал время в поселке Лев Толстой. Он был пьян. К нему подошел сотрудник Росгвардии и потребовал прекратить распивать алкоголь. В ответ мужчина оскорбил его, выразившись грубой нецензурной бранью. Поддатого местного жителя попытались задержать. Тогда он вывихнул руку второму сотруднику Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, вину обвиняемый не признал . В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.