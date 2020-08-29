Экс-мэра Липецка отстранили от должности главы Тербунского района

Главу Тербунского района Сергея Иванова отстранили от должности Фото: Лия МУРАДЬЯН

Накануне, 28 августа, экс-мэра Липецка Сергея Иванова отстранили от должности главы Тербунского района. С соответствующим ходатайством, которое поддержала прокуратура, в суд обратился региональный СКР. Тербунский районный суд его поддержал.

- В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Сергея Иванова временно отстранили от занимаемой должности на время расследования уголовного дела, - прокомментировали "КП-Липецк" в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в конце января 2020 года в отношении главы Терубнского района завели уголовное дело по п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По версии следствия, Иванов позволил предпринимателю добыть и вывезти с территории карьера около 14 тыс. тонн песка на более чем 3 млн. рублей.