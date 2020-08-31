В Липецке 1 сентября запретят продавать алкоголь

В этот вторник, 1 сентября, в Липецке ограничат продажу алкоголя. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, запрет вводится на розничную торговлю спиртным. Причина тому - праздник День знаний.

Напомним, что линейки в этом году не будут массовыми. Из-за коронавируса школьникам будут 2 раза в день измерять температуру, классы постоянно проветривать. Ученики будут проводить время в одном классе, а не ходить по разным помещениям.

Также председатель департамента образования города Светлана Бедрова опровергла слухи о дистанционном обучении с 20 сентября. Она сообщила, что онлайн-обучение вводить не планируют. Школьники будут получать знания в привычной для них традиционной форме.