В Липецке "Рено" сбил 4-летнего мальчика: ребенок в больнице

В Липецке столкнулись "Киа" и мопед: мопедист в больнице Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие выходные в Липецкой области выявили 5 607 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 37 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 139 человек не стали пристегиваться. Автомобилисты 4 687 раз превысили скорость. Случилось 77 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

В пятницу, 28 августа, на улице Советская в Липецке 24-летний водитель автобуса сбил 70-летнюю женщину. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

В тот же день в деревни Савинки Лебедянского района столкнулись мотоцикл и "ВАЗ-2114". 60-летний мотоциклист получил травмы. Его госпитализировали. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В субботу, 29 августа, в селе Двуречки Грязинского района 18-летний водитель "ВАЗ-2105" наехал на 14-летнюю девочку. Ее с травмами доставили в больницу.

В воскресенье, 30 августа, на улице Свиридова в Липецке 64-летний водитель "Рено" сбил 4-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

А на Заводской площади столкнулись "Киа" и 18-летний мопедист. Последнего с травмами госпитализировали.