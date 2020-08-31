Под Липецком в Романово спасатели вытащили из бассейна косулю

Спасатели вытащили из бассейна косулю под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В минувшее воскресенье, 30 августа, под Липецком спасли косулю. В 8.30 утра спасателям позвонил охранник коттеджного поселка Романово. Он сообщил, что в бассейне оздоровительного комплекса плавает косуля. Бедное животное никак не может выбраться самостоятельно из воды.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели тут же выехали по указанному адресу. Уже через 15 минут дежурная смена аварийно-спасательного отряда была на месте. Они вытащили из воды обессиленную косулю. Пока животное отдыхало, местные жители сделали с ней несколько фото. А после прекрасное создание отпустили на простор за территорией поселка.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".