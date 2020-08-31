Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 31 августа 2020 года: заболел 31 человек

Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличивается. По данным федерального оперативного штаба, в этот понедельник, 13 августа, диагноз подтвердился у 31 человека. Напомним, что днем ранее этот показатель был ниже - 22 заболевших. На прошлой неделе - от 16 до 22 новых случаев.

За время пандемии в Липецкой области инфекцию выявили всего у 5 094 жителей. Выздоровели 4 596 липчан. Не удалось спасти 26 человек.

Более 400 пациентов продолжают лечение. Причем большинство заболевших находятся в больницах - это более 300 липчан. Им необходим постоянный контроль медиков. Более 100 человек получают лечение на дому. У этих людей COVID-19 протекает в легкой форме. У 173 жителей региона подозревают коронавирусную инфекцию.