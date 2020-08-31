Под Липецком полицейские ликвидировали тайники наркозакладчика федерального уровня

В Липецкой области полицейские ликвидировали сеть тайников с оптовыми партиями наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Липецкие и Тюменские наркополицейские вычислили оптового наркокурьера. Вернее сказать, закладчика федерального уровня. Им оказался ранее не судимый 28-летний житель Ярославской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина реализовывал синтетические наркотики через "интернет" путем тайников-закладов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Липецком и Задонском районах правоохранители ликвидировали сеть тайников. Оттуда изъяли 570,55 г метамфетамина и еще 300 наркотических таблеток.

Наркокурьера уже задержали. Расследование продолжается.

Напомним, что месяц назад в регионе задержали жителя Лебедянского района, выращивающего наркотические растения. Злодей переоборудовал теплицу под нарколабораторию. Полицейские изъяли 26 растений.