Под Липецком мужчина изнасиловал женщину и скрылся от следствия

В минувшее воскресенье, 30 августа, в Задонском районном суде Липецкой области состоялось заседание по делу об изнасиловании. В преступлении подозревают местного жителя. По ходатайству следователя регионального СКР, мужчину арестовали на 2 месяца.

По версии следствия, ночью 22 августа на окраине Задонска подозреваемый изнасиловал женщину. Потерпевшая обратилась в полицию. 24 августа было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ "Изнасилование". На время расследования мужчину направили в медучреждение, однако он самовольно покинул его. Поймали сбежавшего только утром 29 августа.

Как сообщили в пресс-службе Задонского районного суда, следователь счел, что подозреваемый может продолжить совершать преступления, скрыться от следствия и суда, угрожать потерпевшей. Поэтому он обратился в суд с ходатайством об аресте. Суд его удовлетворил.

Пока постановление не вступило в законную силу. Подозреваемый находится под стражей.