В Липецке 60 человек и 15 единиц техники тушили пожар в цехе на НЛМК

На Новолипецком комбинате в цехе загорелась система вентиляции Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 31 августа, на Новолипецком комбинате в Липецке случился пожар. Сообщение о задымлении поступил спасателям в 13.40. На место происшествия тут же выехали 8 пожарно-спасательных частей - к площади Металлургов, 2.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в цехе холодного проката загорелась система вентиляции. В 13.50 со 2 этажа здания эвакуировали 5 работников. В 14.16 спасатели локализовали пожар на площади 200 кв.м. В 14.30 потушили огонь на той же площади. В 14.40 начали ликвидировали последствия пожара.

Всего к тушению привлекли 60 человек, 15 единиц техники. К счастью, никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".