Липчане могут пожаловаться на поборы в школах в прокуратуру

Липчане смогут пожаловаться на поборы в образовательных учреждениях. С этого вторника, 1 сентября, в прокуратуре Липецкой области стартует "горячая линия" по вопросам школьных поборов. Сообщить о нарушении своих прав липчане смогут, позвонив в прокуратуру по телефону 27-34-27.

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, по всем поступившим от липчан обращениям проведут проверки. А если на то будут основания, то примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, деньги на охрану, ремонт и другие хозяйственные нужды родители сдают исключительно по собственному желанию. Как добровольное пожертвование. Родительский комитет не может заставить сдавать деньги. Сбор финансов - только в рекомендательном виде.