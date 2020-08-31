В Липецке 1 сентября 9 улиц останутся без света, 4 - без воды

Во вторник, 1 сентября, некоторые липчане останутся без света и воды. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера электроэнергию отключат по адресам: улица Гайдара, 13, 15, 17, 19, 23; Амурская, 1, 2, 4, 5; Адмирала Нахимова, 2-6, 8, 10; переулок Ушакова, 4, 6, 8; улица Кирова, Чкалова, Комсомольская; Юношеская, 18; Гагарина, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Депутатская, 51а, 52, 52а, 53а, 54, 56; Киевская, 36, 41. Воду подвезут к дому №53а по улице Депутатская.

С часа дня до 8 часов вечера краны пересохнут по в районе ЛТЗ: улица Жуковского, 3, 9а, 11б, 13а, 15а; Коммунистическая, 20, 24, 24 владение 1, 2, 3. Местные жители смогут набрать воды у дома №24 по улице Коммунистическая.

Также в селе Сселки может упасть давление холодной воды - с 2 часов дня 1 сентября до этого же времени 2 сентября. Более подробная информация об отключениях по телефонам 175 и 236-175.