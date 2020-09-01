В Липецке планируют открыть участок проспекта Победы

Участок проспекта Победы в Липецке планируют скоро открыть Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Скоро в Липецке должны открыть для движения участок проспекта Победы. Транспорт пустят от Кольцевой площади до пересечения магистрали с улицей Механизаторов. По данным пресс-службы мэрии, на проезжей части нанесли разметку. Устанавливают светофоры и фонари. Когда дорогу откроют, решат специалисты УГИБДД.

На проспекте укладывают финишный слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Вдоль дорог появились бордюры. На 18 тыс. кв.м территории появилась плитка.

Напомним, что в ходе реконструкции на участке от Кольцевой площади до площади Победы должны поменять фонари, ливневки, модернизировать светофоры и благоустроить территорию. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».