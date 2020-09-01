Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ – «Самая выгодная карта» по версии Finaward 2019

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Дипломом «Самая выгодная карта» была отмечена карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ.

Вручение наград состоялось в рамках X Церемонии награждения ежегодной премией инноваций и достижений финансовой отрасли. Организатором премии выступает журнал «Банковское обозрение».

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка УРАЛСИБ, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кэшбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.