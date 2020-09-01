В Липецке водитель «Фольксвагена» сбил 10-летнего ребенка и скрылся

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 798 нарушений Правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии за руль сели 6 человек. Еще 45 не пристегнулись во время движения. Водители 1 457 раз превысили скорость.

В минувший понедельник, 31 августа, на Боевом проезде в Липецке «Рено» сбил 14-летнюю велосипедистку. Подростка с травмами госпитализировали.

В тот же день во дворе одного из домов по улице Ангарская под колеса «Фольксвагена» попал 10-летний велосипедист. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, мальчика доставили в больницу. Там медики оказали ему помощь и отпустили. После столкновения водитель скрылся с места ДТП. Но далеко уехать ему не удалось. Автоинспекторы задержали его по «горячим следам».

В Воловском районе на трассе Васильевка - Верхнее Чесночное - Нижнее Чесночное «ВАЗ-2110» вылетел в кювет и перевернулся. Судя по всему, 30-летний водитель не справился с управлением. Мужчина и его ровесник-пассажир получили травмы. Еще один 40-летний пассажир погиб на месте. По предварительным данным, он не был пристегнут.