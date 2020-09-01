В Липецке открыли кинотеатры, которые не работали почти полгода из-за коронавируса

С этого вторника, 1 сентября, в Липецке начинают работать кинотеатры. Соответствующие изменения внесли в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции». При этом владельцы должны соблюдать действующие рекомендации Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в кинотеатрах будут действовать ограничительные меры. Зрителей рассадят через 1,5 м друг от друга, пропуская ряд. Время между сеансами увеличат, чтобы успеть тщательно продезинфицировать все поверхности.

Напомним, кинотеатры закрыли в Липецкой области еще в начале пандемии - в марте. За это время их выручка упала до нуля. Недополученная прибыль исчисляется миллионами рублей.